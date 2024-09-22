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Marmaris'te Su Sporları Sezonu Coşkuyla Devam Ediyor

Marmaris'te Su Sporları Sezonu Coşkuyla Devam Ediyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilciler deniz, kum ve güneşin yanı sıra su sporlarına yöneliş gösteriyor. Jet ski ve yerli üretim Jet Car gibi aktivitelerle dolu olan sezon, turistler için unutulmaz anlar sunuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden turizm sezonu ile birlikte tatilciler deniz, kum ve güneşin yanı sıra alternatif eğlenceleri de tercih ediyorlar. Marmaris sahil boyunca kurulan su sporları merkezlerinde yüzlerce profesyonel tatilcilere hem adrenalin hem de unutulmayacak hatıralar yaşatıyorlar.

Türkiye'nin en popüler tatil kentlerinden olan Marmaris'in eşsiz denizinde en çok tercih edilen su sporları aktivitesi jet ski olurken, tamamen yerli üretim olan ve dünyaya Türkiye'den ihraç edilen Jet Car da (deniz üzerinde yüzen araba) popüler seçimlerden oluyor. Her su sporları merkezinde can kurtaran ve ilk yardım eğitimi olan personel çalışırken, turistler de güvenli olduğu için tercih ettiklerini belirtiyorlar. İngiltere'den tatil için dördüncü kez Marmaris'e geldiklerini ifade eden Smith ailesi "Marmaris çok güzel, her yıl buraya gelmek için can atıyoruz. insanlar, deniz, yemekler gerçekten çok harika" şeklinde konuşurken tatilleri boyunca su sporları aktivitelerinin hepsini denediklerini ve çok güvenli bulduklarını ifade ettiler.

"Sadece ülkenin değil dünyanın en iyi su sporları Marmaris'te olsun diye çalışıyoruz"

Su sporları işletmecisi ve Marmaris Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız; "Bu yıl çok iyi hazırlandık. Sezon kötü başlasa da ortasında çok iyi yerlere geldi. Her ne kadar Ortadoğu ve Rusya pazarında biraz kayıplar yaşansa da Avrupalı turistlerin ve İngilizlerin en çok tercih ettiği yer yine Marmaris sahilleri oldu. Bizler de onların aktivitelerini keyifle ve başarı ile yaptırıyoruz. Özellikle Türkiye'de ürettiğimiz Jet Car çok popüler oldu ve Türkiye'den dünyaya yaydığımız için çok mutluyuz. İleride daha güzel şeyler yapacağız. Bir iddiamız vardı. Türkiye'deki en iyi su sporlarıydık. Artık çıtayı biraz daha yükseltiyoruz ve dünyadaki en iyi su sporları olmak için bir çalışıyoruz" dedi.

Yıldız, ayrıca " Turizm'in kalkınmasına ve personellerimizin eksiksiz, kazasız devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz" diyerek güvenlik önemleri dahil hizmet içi eğitimlere aralıksız devam ettiklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmaris Ekonomi Turizm Tatil Yerel Yaşam Spor

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