Marmaris'te sörfçüler renkli görüntüler oluşturdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarda sörf yapanlar renkli görüntüler oluşturdu. Sahilde sörfçüleri izleyen vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.

Meteoroloji'nin fırtına uyarısı yaptığı Muğla'da sörfçüler, rüzgarı fırsat bilerek sahile koştu. Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda sörf tutkunları denizde renkli görüntüler oluşturdu. Sahilde sörfçüleri izleyen vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.

Yurt dışından gelerek Marmaris'e yerleşen Tan Ugan, "Çok güzeldi ama rüzgar tam böyle sabit gelmiyor, aralıklı geliyor aslında. Düz gelirse çok daha keyifli olacak. Yine de bizim için harika bir hava. Datça, Marmaris, Gökçeada, Avrupa, Almanya, Yunanistan, Rodos, Kos, Mısır, oraları dolaşarak sörf yapıyoruz. Sörf bizim hem hobimiz hem mesleğimiz. Yazın da kite sörf yapıyoruz" diyerek herkese bu sporu tavsiye ettiğini belirtti.

Canan Ugan ise, "Sörf çok güzel, kite çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Kontrolünü bildikten sonra fırtına, şiddetli rüzgar kolay oluyor. Tabii ki her sporda olduğu gibi bunda da tehlike var. Yine de bunu yaşamak çok çok güzel, büyük bir serbestlik" dedi. - MUĞLA