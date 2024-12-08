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Marmaris'te Şiddetli Yağış Uyarısı: 50 Metreküp Yağmur Yağdı

Marmaris'te Şiddetli Yağış Uyarısı: 50 Metreküp Yağmur Yağdı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından son 24 saatte 50 metreküp yağmur yağdı. Tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu ve olumsuz bir durumun bildirilmediği ifade edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından son 24 saatte ilçeye 50 metreküp yağmur yağdı. İlçe genelinde yağışlar kaynaklı olumsuz bir durum bildirilmezken tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Yoğun geçen yaz sezonunun ardından, kış mevsimini yaşamaya başlayan turistik ilçe Marmaris'te yağışlı hava etkili oluyor. Dün sabah saatlerinde başlayan yağmurlar ile birlikte ilçede küçük çaplı su birikintileri meydana geldi, bazı kırsal mahalle yollarına düşen taşlar ekipler tarafından hızlıca kaldırıldı. İlçe merkezinde yağışların ara ara sağanak halde devam etmesi, hayatı olumsuz etkilemezken Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ve AFAD yetkililerimiz ile birlikle ilçemizdeki tüm ilgili kurumlarımız teyakkuz halinde. Yağmurlar gayet güzel yağıyor, şimdilik kriz haline gelen bir sorun tarafımıza bildirilmedi. Denizlerde ve ilçe genelinde tüm önlemlerimizi aldık, hazırlıklarımızı yaptık" şeklinde bilgi verdi.

Meteoroloji verilerine göre Marmaris'te yağışların hafta boyunca devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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