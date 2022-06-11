Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı - Haberler

- Marmaris'te şiddetli fırtına tekneleri karaya attı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar alargada duran tekneleri karaya attı.

Marmaris'te sabah saatlerinde hızını arttıran ve zaman zaman 50 kilometre hıza ulaşan rüzgara karşı tekne sahipleri önlemlerini aldılar. Alargada olan bazı tekneler karaya oturdu. Şiddetli rüzgar ve fırtınanın keyfini her zaman ki gibi sörfçüler sürerken sahilden onları izleyen vatandaşlar fotoğraflarını çekti. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde fırtına nedeni ile ağaç devrilmeleri yaşanırken, can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi edinildi.