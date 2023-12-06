Marmaris'te sağanak yağışlı hava etkisini sürdürüyor

MUĞLA - Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağışlar aralıklarla devam ediyor.

Dünyanın ve ülkemizin en gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağışlar başladı. Meteoroloji 4. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından bu sabah saatlerinden itibaren beklenen yağışlar başladı. Yer yer su birikintilerin oluştuğu kentte sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken, vatandaşlar da yağmurlu havada bile olsa Marmaris'in güzel manzarasında yürüyüş yapmayı ihmal etmedi. Bu sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışın bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.