Marmaris'te Polisten Silahlı Saldırıyı Önleme Başarısı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kadına silahlı saldırıyı önleyen polis memurları başarı belgesi ve hediye ile ödüllendirildi.

Geçtiğimiz aylarda Marmaris Yat Limanı'nda bir kadının silahlı saldırıya uğramak üzere olduğu olaya anında müdahale eden polis ekipleri, büyük bir tehlikeyi önledi. Elinde silah bulunan şahıs, ekiplerin hızlı ve kararlı müdahalesiyle kısa sürede etkisiz hale getirildi. Olayın ardından Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve ilçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, cesaret ve kararlılıkla görev yapan polis memurlarını başarı belgesi ve hediye ile ödüllendirerek tebrik etti.

Kaymakam Kaya, "Polislerimizin soğukkanlı ve kararlı tutumları sayesinde muhtemel bir facia önlenmiştir. Kamu güvenliği adına özveriyle görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Emniyet Müdürü Seyhan da, personelin sergilediği dikkat ve hızlı reaksiyonun vatandaş güvenliğini sağlamada örnek bir davranış olduğunu belirterek tüm ekibi kutladı. - MUĞLA