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Marmaris'te orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir için lokma hayrı düzenlendi

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Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü önünde, orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir için lokma hayrı düzenlendi. Marmaris Kaymakamı ve diğer yetkililerin katıldığı etkinlikte, yangında kaybedilen değerlere dikkat çekildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz 2021 yılında çıkan büyük orman yangınında söndürme çalışmalarında gönüllü olarak görev yaparken kaza yaparak hayatını kaybeden Şahin Akdemir için Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü önünde lokma hayrı yapıldı.

Büyük Marmaris yangınlarının üçüncü yıldönümünde motosikleti ile gönüllü olarak yangını söndürme ekiplerine su taşıdığı sırada kaza geçirerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki Şahin Akdemir için Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan ormancılar tarafından lokma dağıtıldı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen hayır etkinliğine, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Milli Parklar Müdürü Mesut Gümüş, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, orman işletme şefleri, orman işçileri katılım sağlayarak lokma ve su dağıttılar.

Marmaris Kaymakamı Kaya yaptığı konuşmada, "29 Temmuz tarihinde yaşanan yangında görevli personellerimiz ile vatandaşlarımıza su taşıyan değerli kardeşimiz Şahin Akdemir'in vefatının seneyi devresinde bugün bir araya geldik. Bu yangında kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine sabır diliyorum. Bizleri üzen bu yangında yaklaşık 9 bin hektarlık bir alanımız maalesef yanarak hepimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Ancak Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz de bu alanlarımızın tazelenmesi ve fidan dikimlerine devam ediyorlar. Şu anda da bakımı ve tamamlama çalışmaları devam etmektedir. Bu konuda giden değerlerimizi geri getirmek için el birliğiyle çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Geçmişten devraldığımız bu değerlerimizi geleceğe taşımak en büyük görevimiz"

Kaymakam Kaya, "Yine bizim bu yangınlar sebebiyle yaşadığımız acı tecrübelere binaen biz vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz ki lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım. Yangının ciddiyetini sorgulayalım. Buradan ben kontrol ederim bir şey olmaz mantığını maalesef çok acı tecrübelerle her yaz yaşıyoruz. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Çocuklarımızın ateş kullanımı konusunda da mutlaka ve mutlaka kontrolünü sağlamamız lazım. Yine makine kullanırken kaynak makinası, spiral makinası gibi kıvılcım çıkaran makinalar kullanırken de lütfen dikkat edelim. Bizler ilçemizin yüzde seksen yedisine tekabül eden bir alanda orman ve milli park sahasını taşıyoruz. Yaklaşık 88 bin hektarlık bir alan ve bu alanları korumak, geçmişten devraldığımız bu değerlerimizi geleceğe taşımak en büyük görevimiz. Marmaris'imiz denizinin mavisinin yanı sıra yeşille de güzel olmaya, güzel kalmaya devam edecektir. Bu konuda duyarlılık gösteren vatandaşlarımızın en ufak bir kıvılcım, ateş ya da duman gördüğünde mutlaka 112 üzerinden ihbarda bulunmalarını temenni ve arzu ediyoruz" diyerek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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