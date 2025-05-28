Marmaris'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Marmaris'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda kara ve hava aracıyla müdahale ediliyor. Yangın, Yeşilbelde Mahallesi ormanlık alanında bilinmeyen bir nedenle başladı.

Marmaris'te orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilbelde Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi. Bölgedeki yangına 11 helikopter 2 uçakla havadan müdahale yapılırken, onlarca arazöz de karadan çalışmalara destek veriyor. Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
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