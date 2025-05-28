Marmaris'te Orman Yangınına Cansiperane Müdahele

Marmaris'te Orman Yangınına Cansiperane Müdahele
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 13 helikopter, 2 uçak ve 20 arazözle müdahale ediliyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için karadan ve havadan yoğun çaba harcıyor.

Orman yangınına 13 helikopter, 2 uçak ve 20 arazözle müdahale sürüyor

Ekiplerden alevlerle cansiperane mücadele

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan 13 helikopter, 2 uçakla havadan, 20 arazöz ve onlarca söndürme işçisinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilbelde Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Alevlere 13 helikopter, 2 uçakla havadan, 20 arazöz, onlarca söndürme ekibi ve iş makineleri ile karadan müdahale ediliyor. Söndürme ekiplerinin yangının ilk saatlerinden itibaren cansiperane çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
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