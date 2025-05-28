Marmaris'te Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi'nde ormanlık alanda yerel saatle 16.12'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.