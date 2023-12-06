Marmaris'te öğrencilere trafik eğitimi verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencilerine Trafik ve Eğitim Parkı'nda Marvelos görevlileri ve trafik polisi tarafından trafik eğitimi verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerine Trafik ve Eğitim Parkı'nda Marvelos görevlileri ve trafik polisi tarafından trafik eğitimi verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu 4-C ve 4-D öğrencilerine Trafik ve Eğitim Parkı'nda Marvelos görevlileri ve trafik polisi tarafından trafik eğitimi verildi. Öğrenciler, trafik kurallarını ve trafik işaretlerini uygulamalı olarak öğrendi. Trafik polisinden trafik işaret ve sinyalizasyon sistemleriyle ilgili bilgiler alan çocuklara, Marvelos görevlileri de bisiklet sürerken kask ve dizlik takmanın önemini anlattı.

Çocukların sorularını yanıtlayan emniyet görevlisi, özellikle çocuklardan trafik kurallarına uymayan anne ve babalarını uyarmaları konusunda da destek istedi. Ardından çocuklar trafik işaretlerine uyarak akülü araç ve bisiklet kullandı. Atatürk İlköğretim Okulu öğretmeni Şükriye Cücü de çocukların sınıfta öğrendiği bilgileri parkta uygulamalı olarak pekiştirdiğini belirterek "Çocuklarımız oldukça verimli bir gün geçirdi. Burada aldıkları eğitimler onların trafik bilincini geliştirip, günlük hayattaki becerilerini artırmalarına da katkı sağlayacak" dedi.