Marmaris'te Motorlu Kuryelere Denetim ve Bilgilendirme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik ekipleri motorlu kuryelere yönelik yetki belgesi ve kask denetimi yaparken, sürücülere hız ve dikkat konusunda uyarılarda bulunuldu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri, motorlu kurye sürücülerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme ve denetim gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında kuryelere, motorlarını daha yavaş ve dikkatli kullanmaları, trafikte riskleri en aza indirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca kuryelere, motorlu taşıt sürücülerinin güvenliği için zorunlu olan yetki belgesi ve kask kullanımıyla ilgili uygulamalı bilgiler de verildi. Hem sürücülerin hem de trafikteki diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla denetim gerçekleştirilirken, sürücülere güvenli sürüş konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. - MUĞLA