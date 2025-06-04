Marmaris'te Meydana Gelen Depremin Sismik Aktivitelerle Uyumu Açıklandı

MSKÜ Öğretim Üyesi Dr. Murat Ersen Aksoy, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası bazı açıklamalarda bulundu. Dr. Aksoy, meydana gelen depremin bölgenin olağan sismik aktivitesiyle uyumlu bir deprem olduğunu ifade etti.

02 Haziran 2025 tarihinde saat 02.17'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Akdeniz'in derinliklerinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem Muğla ve çevrelerinde endişeye sebep olurken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Ersen Aksoy gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dr. Murat Ersen Aksoy, depremin endişe oluşturduğunu ifade ederek, "Derinliği yaklaşık 69 km olan bu sarsıntı, başta Muğla olmak üzere Ege ve Akdeniz kıyılarına kadar geniş bir alanda hissedildiği için endişeye sebep oldu. Depremde açığa çıkan enerji gözetilecek olursa ancak orta şiddetli veya kuvvetli bir deprem olarak tanımlanabilir. Meydana gelen deprem bölgenin olağan sismik aktivitesiyle uyumlu bir depremdir. Bu depremin öncü bir sarsıntı olarak tanımlanmasını gerektirecek bilgi mevcut değildir. Önemli olan kentlerimizi depreme dirençli hale getirmektir. Bunun için süreklilik arz eden eylem planları ortaya koyulmalıdır. Hem yapı stoğu hem toplum güçlendirilmelidir. Orta şiddetteki bir sarsıntı yer yer telaşa sebep olmuştur. Göreceli olarak küçük sayılabilecek bu depremde panik nedeniyle bir genç insanın vefat etmesi oldukça üzücüdür. Toplumun bilinçlendirilmesi ve deprem dirençli hale getirilmesi için daha fazla çaba harcanması gerektiğini bu deprem göstermiştir" dedi. - MUĞLA