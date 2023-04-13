Marmaris'te Market İşletmecisi, Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunduğu İddiasıyla Tutuklandı

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde market işleten F.K., 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; olay, Marmaris'in Tepe Mahallesi'ndeki bir markette 10 Nisan'da yaşandı. İddiaya göre; 41 yaşındaki markette işletmecisi F.K., sigara almak için gelen 14 yaşındaki kız çocuğunu, sigara içme bahanesi ile üst kattaki evine çıkardı. F.K., alkollü içecek verdiği kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğu, alkolün etkisinden çıkınca durumu hemen annesine anlattı. Aile, F.K.'den şikayetçi oldu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, savcılık kararı ile şüphelinin evinde arama yaptı. Evde bulunan cinsel içerikli çok sayıda ürün ile kaçak içki ve tütün mamullerine el konuldu.

Polis tarafından gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.