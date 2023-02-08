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Marmaris'te ikinci tırda hazırlandı

Yerel Haberler

Marmaris'te ikinci tırda hazırlandı

Depremzedeler için Marmaris Belediyesi'nin koordinesinde Marmarisli vatandaşların katkılarıyla yardımlar toplanmaya devam ediyor.

Depremzedeler için Marmaris Belediyesi'nin koordinesinde Marmarisli vatandaşların katkılarıyla yardımlar toplanmaya devam ediyor.

Dün toplanan 1 tır dolusu yardım bölgeye gönderilmek üzere AFAD yetkililerine teslim edildi. Malzemelerin bugün yola çıkarken ikinci tır için de sabahtan itibaren çalışma başlatıldı.

Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu'nda oluşturulan yardım merkezinde toplanan malzemeler kayıt altına alınarak tasnif edildi. Ardından kutulara konulan yardımlar bölgeye ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi.

AFAD, bölgedeki belediye başkanları, CHP İl ve İlçe Başkanlıkları ile sürekli olarak irtibatta olduklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Bölgeden gelen taleplere göre yardımları göndermeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmaris Belediyesi Marmaris AFAD Yerel Haberler

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