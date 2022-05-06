Marmaris'te Hıdırellez Dilekleri Aynı: 'Ormanlar Yanmasın'

MARMARİS, MUĞLA (ANKA) - Marmaris Belediyesi, Hıdırellez'i halk plajında düzenlenen şenlikle kutladı. Dileklerini dilek ağacına asan, Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayan vatandaşlar sağlık ve huzurun yanı sıra 'ormanlar bir daha yanmasın' dileğinde bulundu.

Marmaris'te geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangını, Hıdırellez dileklerini de etkiledi. Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde 'bir daha ormanlar yanmasın', ' Marmaris hep yeşil kalsın' dilekleri dilendi.

Marmaris Belediyesi tarafından Halk plajında düzenlenen etkinlik, akşam 19.30'da başladı. Balkan ve Furkan ile DJ Muzo'nun canlı müzik performansı sunduğu etkinlikte vatandaşlar rengarenk bezlere dileklerini yazarak belediye tarafından hazırlanan dilek ağacına astı. Etkinliğe katılanlar, sağlık, mutluluk, huzur, para, sevgi gibi dilekler diledi.

"MARMARİS YEŞİL KALSIN"

7'den 70'a çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte çocuklar ise 'Bir daha orman yangını olmasın', ' Marmaris hep yeşil kalsın' dileklerinde bulundu. Bezlere 'Yeşil Marmaris' dileklerini yazan çocukların dileklerine büyükler de ortak oldu. Çok sayıda vatandaşın dileğini astığı ağaç, kısa sürede rengarenk oldu.

Hıdırellez Şenliği kapsamında sahilde 3 farklı noktada Hıdırellez ateşi yakıldı. Vatandaşların ateşin üzerinden atlayarak dilekler dilediği etkinlik gecenin geç saatlerine kadar devam etti.