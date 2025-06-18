Marmaris'te Gıda Güvenliği Denetimleri Sıkılaşıyor

Marmaris'te Gıda Güvenliği Denetimleri Sıkılaşıyor
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Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini akşam saatlerinde de sürdürüyor. İlçe Müdürü Nejmettin Kaya, denetimlerde hijyen kuralları ve gıda saklama şartlarının kontrol edildiğini belirtti.

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini akşam saatlerinde de aralıksız sürdürüyor. İlçe Müdürü Nejmettin Kaya'nın da ekiplere eşlik ettiği denetimlerde, işletmelerin hijyen kurallarına uyumu, gıdaların saklanma şartları ve son kullanım tarihleri titizlikle kontrol ediliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Müdürü Kaya, "Halkımızın sağlığı bizim için öncelikli. Özellikle turizm sezonunda nüfusun artmasıyla birlikte denetimlerimizi artırıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak" dedi.

Denetimlerde, gereken şartları sağlamayan işletmelere idari yaptırımlar uygulanırken, vatandaşların da şikayetleri için Alo Gıda 174 hattını arayabileceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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