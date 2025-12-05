Balıkçıların kurtardığı yavru Akdeniz Foku yetkililere teslim edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt ve Taşlıca Mahalleleri arasında bulunan Serçe Limanı'nda fırtına sonrası kıyıya vuran yavru Akdeniz foku, kaptan Özden Selçuk ve balıkçılar tarafından koruma altına alınırken, yavru fok ilgili ekiplere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, fırtınanın şiddetiyle Serçe Limanı'na vuran yavru fokun hareketsiz halde olduğunu gören kaptan Özden Selçuk ve beraberindeki balıkçılar, hayvanı güvenli bir noktaya taşıdı. Üşüyen ve yorgun düşen fok, balıkçılar tarafından bir kasanın içine konulup örtüye sarılarak koruma altına alındı. Daha sonra durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ekipleri ile Akdeniz Foku Koruma Derneği ekipleri yavru fokun gerekli bakımlarının yapılması için teslim ve kontrol altına aldı. Yavru fokun rehabilitasyon ve tedavi için İzmir'deki bakım merkezine götürüleceği öğrenildi. - MUĞLA