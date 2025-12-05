Haberler

Balıkçıların kurtardığı yavru Akdeniz Foku yetkililere teslim edildi

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde fırtına sonrası kıyıya vuran yavru Akdeniz foku, balıkçılar tarafından koruma altına alındı ve doğa koruma ekiplerine teslim edildi. Fok, tedavi için İzmir'deki bakım merkezine götürülecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt ve Taşlıca Mahalleleri arasında bulunan Serçe Limanı'nda fırtına sonrası kıyıya vuran yavru Akdeniz foku, kaptan Özden Selçuk ve balıkçılar tarafından koruma altına alınırken, yavru fok ilgili ekiplere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, fırtınanın şiddetiyle Serçe Limanı'na vuran yavru fokun hareketsiz halde olduğunu gören kaptan Özden Selçuk ve beraberindeki balıkçılar, hayvanı güvenli bir noktaya taşıdı. Üşüyen ve yorgun düşen fok, balıkçılar tarafından bir kasanın içine konulup örtüye sarılarak koruma altına alındı. Daha sonra durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ekipleri ile Akdeniz Foku Koruma Derneği ekipleri yavru fokun gerekli bakımlarının yapılması için teslim ve kontrol altına aldı. Yavru fokun rehabilitasyon ve tedavi için İzmir'deki bakım merkezine götürüleceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
