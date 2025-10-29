Marmaris'te Çevreci İkili, Yavru Deniz Kaplumbağasını Kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize açılan çevreci Özcan Köylübay ve arkadaşı, deniz yüzeyinde çuvala dolanmış haldeki yavru deniz kaplumbağasını kurtardı.

Marmaris körfezi açıklarında teknesi ile denize açılan Özcan Köylübay ve arkadaşı deniz yüzeyinde çuvala dolanmış halde yüzmeye çalışan yavru deniz kaplumbağasını tekneye alarak çakı yardımıyla kanatlarına dolanan çuvalı dikkatlice kesti. Yaraları hafif düzeyde olan kaplumbağayı, kısa sürede denize geri bıraktılar. Çevreci Özcan Köylübay, denizlere atılan çöplerin canlılar için büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, "Bir çuval, bir poşet bile denizdeki canlıların hayatına mal olabiliyor. Lütfen denize çöp atmayalım" diyerek uyarıda bulundu. - MUĞLA