Marmaris'te binlerce kişi 19 Mayıs coşkusuna katıldı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Muğla'nın Marmaris ilçesinde coşku ile kutlandı.

Marmaris'te binlerce kişi 19 Mayıs coşkusuna katıldı

MUĞLA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Muğla'nın Marmaris ilçesinde coşku ile kutlandı. Sabah çelenk sunma ve ilçe stadyumundaki gösterilerin ardından akşam 20.00'de binlerce kişinin katılımı ile fener alayı ve konser gerçekleştirildi.

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Marmaris'te muhteşem bir kortej ve halk oyunları şenliği ve ünlü şarkıcılarının konserleriyle kutlandı. Saat 20.00'de Atatürk Caddesi'nde başlayan fener alayına katılan binlerce Marmarisli, ellerinde bayraklar ve meşaleler ile marşlar söyleyerek yürüdü. Kortejin önderliğini her zaman ki ilçedeki motosiklet kulüpleri yaparak renkli görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık bin 200 metre boyunca yürüyen 7'den 77'ye vatandaşlar dev Türk bayrakları ve marşlar ile Atatürk Meydanı'nda buluştu. Meydanda kurulan konser standında DJ gösterisi, Aybüke Albere konseri ve saat 22.00'de sahneye çıkan pop müzik şarkıcısı Berkay Marmarislileri coşturdu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diyerek vatandaşlara hitap etti.

Pop müzik şarkıcısı Berkay sevilen şarkıları seslendirerek 2 saat kaldığı sahneden Marmarislilerin bayramlarını kutlayarak veda etti.