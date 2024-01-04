Marmaris'te Bal Ormanı Projesi Başlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü girişimleri ile Osmaniye Mahallesi Yassıpüren mevkiinde bal ormanı oluşturulacak. Büyük orman yangınlarının ardından, ağaçlandırma çalışması tüm ilçede devam ederken özellikle balcıların yoğun olarak yaşadığı Osmaniye Mahallesi'nde 'Bal Ormanı' projesi için alan hazırlıkları tamamlandı. İlk defa kurulacak bal ormanında 4 bin fidan toprakla buluşacak.

2021 yılında çıkan orman yangınlarında kırsal ve turistik mahallelerinden Osmaniye Mahallesi de büyük zarar görmüştü. Orman Genel Müdürlüğü himayesinde Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü çalışmaları ile Marmaris'in ilk tescilli bal ormanı Yassıpüren mevkiinde olacak. Yanan alandaki ağaçların temizlenmesinin ardından sürülen ve toprak bakımları yapılarak, fidanlar için çukurlar kazılmaya başlandı. Bal ormanına ilk fidan dikim çalışması 6 Ocak Cumartesi günü başlayacak. Kurulacak bal ormanına akasya, keçiboynuzu, lavanta ve biberiye çeşitlerinden oluşan 4 binin üzerinde fidan toprakla buluşturulacak.

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin'in bölgeye giderek hazırlık aşamalarını kendisinin kontrol ettiği Osmaniye Mahallesi Yassıpüren mevkiinde kurulacak bal ormanına, Orman İşletme personelinin yanı sıra ilçedeki Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarının destekleri ile fidan dikimleri yapılacak. - MUĞLA