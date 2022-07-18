Marmaris'te 9 Günde Yaklaşık 3 Bin Ton Çöp Toplandı

Marmaris Belediyesi ekipleri, dokuz günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 3 bin ton çöp topladı.

Bayram boyunca çalışan Temizlik İşleri ekipleri, ilçe merkezi başta olmak üzere; mesire alanları, plajlar, koylar, seyir tepeleri gibi alanları temizledi. Ekipler, dokuz günde ilçe genelinde günlük ortalama 332 tona yakın çöp topladı.

Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 70 bin araca ve 230 bin misafire ev sahipliği yapan Marmaris'te, Temiz İşleri ekipleri 54 araç ve 210 personel ile görev yaptı. Temizlik İşleri ekiplerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 10 kişi destek oldu.

Belediye ekiplerinin bayram boyunca büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, şunları söyledi:

"9 günlük bayram tatili süresince tüm ekiplerimizle sahadaydık. Her noktada yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmek için büyük gayret gösterdik. İlçenin her noktasını hatta kendi yetki alanımızda olmayan yerleri de temizledik. Bazı duyarsız vatandaşların çevremizde oluşturduğu kirliliğe elimizden geldiğince imkanlarımızı zorlayarak müdahale ettik. Ben öncelikle 9 gün boyunca olağanüstü bir çabayla Marmaris'e en iyi hizmeti veren tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Dünyanın incisi Marmarisimize hak ettiği değeri veren tüm vatandaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum."

ANKA / Yerel