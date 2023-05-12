Marmaris'te 84'üncü yaşına giren ressama doğum günü sürprizi

Marmaris'te yaşayan ressam Kaysu Biber'e doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamaya Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Biber'i evinde ziyaret eden Başkan Oktay, ressama sağlık dolu yeni bir yaş diledi.

Ekim Geçidi sergilerinin Marmaris'te düzenlenmesinde öncü olan ve onlarca sergi açan ressam Kaysu Biber'e doğum gününde anlamlı bir ziyaret yapıldı. 84'üncü yaşına basan Marmarisli sanatseverlerin yakından tanıdığı ressam Kaysu Biber'e evinin bahçesinde doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamaya Belediye Başkanı Mehmet Oktay, meclis üyesi Ummahan Kabaçam, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift de katıldı. Doğum günü pastasını Başkan Oktay'la birlikte kesen Biber, sürpriz karşısında duygulu anlar yaşadı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ressama mutlu bir yaş dileyen Başkan Oktay, Biber'e; sanatçının sahip olduğu koleksiyonu çok yakında yapımına başlanacak olan kültür merkezinde sergilenmesi sözü verdi. Oktay, "Marmarisimizin kıymetlisi, değerli ressam Kaysu Biber'e doğum günü sürprizi yaparak, bu özel gününü birlikte kutladık. Yeni yapacağımız kültür merkezimizde resimlerinden oluşan bir sanat galerisi oluşturma teklifimizi kabul etme nezaketi de gösteren sevgili Kaysu Hanım'a Marmaris'imizin kültür sanat hayatına yaptığı katkıları dolayısıyla teşekkür eder, renklerle dolu bir yaşam dilerim" dedi. - MUĞLA