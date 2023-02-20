Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'te 460 depremzede öğrenci ders başı yaptı

Yerel Haberler

Marmaris'te 460 depremzede öğrenci ders başı yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından deprem bölgesinden nakli yapılan 460 öğrenci ders başı yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından deprem bölgesinden nakli yapılan 460 öğrenci ders başı yaptı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerinin ardından etkilenen il ve ilçelerden Marmaris'e gelen depremzede öğrenciler Muğla'nın Marmaris ilçesindeki okullara kayıt yaptırarak ders başı yaptı. Marmaris'te ki devlet ve özel okullarda 460 depremzede öğrenci bugün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders başı yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre nakil kayıtlarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Marmaris Muğla Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title