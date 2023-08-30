Marmaris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Marmaris'te de coşkuyla kutlandı. Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma, kaymakamlık binasında tebrikat kabulü sonrası tören geçişi, şiir okuma ve folklör gösterileri düzenlendi. Sabah saat 09.30'da Atatürk Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Büstü'ne Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay birer çelenk sundu. Töreninin ardından Kaymakamlık binasında tebrikat törenine geçildi. Kutlamalar saat 10.30'da Atatürk Meydanı'nda kutlama programı devam etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmadan sonra, öğrenciler şiirler okudu, folklör ekibi zeybek oynadı, Aksaz Askeri Bandosu ise kısa bir konser verdi. Askerlerin tören geçidinin ardından kutlama programı sona erdi.

Askeri gemi vatandaşların ziyaretine açıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dahilinde Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı TCSG- 310 askeri gemi akşam saat 18.00'e kadar yat limanına demir atarak vatandaşların ziyaretine açıldı. Öte yandan askeri gemi TCG Giresun Marmaris Körfezi'ne demirleyerek belediyenin tekneleri ile giden vatandaşları saat 18.00'e kadar ağırlayacağı belirtildi.

Zafer Bayramı'nın 101.yıl kutlamaları bu akşam saat 21.00 de Ketenci kavşağından başlayacak Fener alayının ardından Atatürk Meydanı'nda pop şarkıcısı Tuğba Yurt konseri ile son bulacak. - MUĞLA