Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Marmaris'in duayen turizmcisi hayata veda etti

Marmaris'in duayen turizmcisi hayata veda etti

Yerel Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Marmaris'in ilk otellerinin kurucularından Murat Deliveli 88 yaşında sağlık sorunları sebebi ile hayata gözlerini yumdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Marmaris'in ilk otellerinin kurucularından Murat Deliveli 88 yaşında sağlık sorunları sebebi ile hayata gözlerini yumdu.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB)kurucusu, önceki dönemler Marmaris Belediye başkan vekili, turizm duayeni Murat Deliveli Marmaris'te hayatını kaybetti. Deliveli'nin cenazesi bugün Yeşil Camii'de kılınacak olan ikindi namazına müteakip şehir mezarlığında defnedilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmaris Muğla Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title