Marmaris Halkı Hep Birlikte Atatürk Mozaiği Yapıyor - Haberler

MARMARİS, MUĞLA (ANKA) - Marmaris Belediyesi ve ADD iş birliği ile binlerce taştan oluşan Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının mozaiği yapılıyor. Dev mozaiğin açılışı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda gerçekleştirilecek.

Marmaris Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şubesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Mozaik sanatçısı Hülya Kılıç'ın koordinatörlüğünde halkın katılımıyla binlerce taştan Atatürk mozaiğinin yapımına bugün 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda başlandı. Yapımı 4 gün sürecek olan mozaik, daha sonra İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nın girişine yerleştirilecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları kapsamında heykelin açılışı da yapılacak.

"ÖRNEK OLACAĞIZ"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yaklaşık 5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde yapılacak olan mozaiğe taş koyan isimlerden oldu. Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının mozaiğinin yapıldığı alanda düzenlenen törene, Marmarisliler de büyük ilgi gösterdi. Burada bir konuşma yapan ADD Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar, "Bir taş da sen koy Marmaris" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğin örnek alınacağına emin olduğunu belirterek Marmaris olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

"MARMARİS'E DEĞER KATACAK"

3-4 aydır fizibilite çalışması süren çalışmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "Cumhuriyetin kalesi Marmaris'te fark yaratacak, Marmaris'e değer katacak bu çalışma hepimizi gururlandırıyor, heyecanlandırıyor. Hepimizin sevgisini ve emeğini yansıtacak heykelin yapımına katkı sunmak için sizleri de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na bekliyoruz" dedi.

Mozaiğin yapımı 4 gün devam edecek, açılışı ise 19 Mayıs'ta yapılacak.