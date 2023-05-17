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Marmaris'e 480 yolculu kruvaziyer gemisi demir attı

Marmaris'e 480 yolculu kruvaziyer gemisi demir attı

Yerel Haberler

210 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde lüks yüzen otel Seaborn Encore, 480 yolcusu ile Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na demir attı.

210 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde lüks yüzen otel Seaborn Encore, 480 yolcusu ile Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na demir attı.

Antalya'dan gelerek Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demir atan Bahama bayraklı 210 metrelik gemide, ABD ve İngiliz uyruklu 480 yolcu ile 460 mürettebat bulunuyor. Sabah saatlerinde yanaşan gemiden inen turistler Dalyan turu, jeep safari turlarına katıldı. Turlara katılmayanlar ise ilçe merkezi ve yat limanına giderek alışveriş yaptı. Geminin akşam 23.00'te Kos Adası'na gitmek için ilçeden ayrılacağı öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmaris Antalya Muğla Yerel Haberler

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