Üye Girişi
Haberler
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor

Marmaris'e 14 Süper Lüks Motor Yat Getirildi

Marmaris'e 14 Süper Lüks Motor Yat Getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde son bir haftada iki farklı yük gemisi ile birlikte toplamda 14 süper lüks motor yatın denize indirildiği bildirildi. Gümrüklü liman, dünyanın en güvenli limanları arasında yer alıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü limanına son bir haftada iki farklı yük gemisi ile 14 süper lüks motor yat getirildi. Yük gemilerinden biri Singapur'dan diğeri ise İtalya'dan ve Amerika'dan getirdiği yatları dev liftler ile denize bıraktı.

Dünyanın en güvenli limanları arasında olan Marmaris Körfezi'ne 2 Ocak'ta gelen Santa Maria isimli, 166 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki kargo yük gemisi, Marmaris Cruise Port'a yanaşarak güvenlik ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemideki sahiplerinin isminin verilmediği 4 yatı dev liftler yardımıyla denize indirdi. Gemi, 4 Ocak'ta Libya Bengazi limanına gitmek üzere ayrıldı.

Üzerinde 10 süper lüks motor yat ile üç gün açıkta bekleyen ve 4 Ocak günü Marmaris Gümrüklü limanına yanaşan 147 metre uzunluğunda ve 23 metre enindeki BBC Rostov isimli kargo yük gemisi ise İtalya ve Amerika'dan getirdiği yatları yapılacak işlemlerin ardından denize indirmeye devam ediyor. Değerleri milyon dolarları aşan yatların sahiplerinin ismi sır gibi saklanırken dev yük gemisinin yarın Mısır'a gitmek üzere limandan ayrılacağı bilgisi edinildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı
img

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
img

"Emeklilere bu maaşın bile çok olduğunu düşünüyorum"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev

İşte serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Ferdi Tayfur serveti ne kadar, kaç evi, villası var, adası var mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 6 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar dizisi bu hafta var mı? Hurda araçlarda ÖTV indirimi nedir? Hurda araç ÖTV indirimi hangi araçlarda var? Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? 2025 askerlik celp ve sevk tarihleri! ATV CANLI YAYIN İZLE || 6 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? Emekliye ve memura refah payı verilecek mi? Refah payı nedir? Memur ve emekli maaş artışı olacak mı? Türkiye-İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye-İspanya maçı şifresiz mi? GELİNİM MUTFAKTA 6 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? 7 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.