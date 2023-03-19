Marmaris Çocuk Şenliği'nin 2. Gününde Gökyüzü Uçurtmalarla Renklendi

Marmaris Çocuk Şenliği'nin ikinci gününde uçurtmalar, Saman İskelesi'nden gökyüzüne havalandı.

Marmaris Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Marmaris Şubesi, Eğitim Sen Marmaris Temsilciliği, Veli-Der Marmaris Temsilciliği ve CHP Marmaris İlçe Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen 'Marmaris Çocuk Şenliği'nin ikinci gününde, aralarında deprem bölgesinden gelen çocukların da olduğu katılımcılar, halk plajında kurulan parkurlarda eğlenceli zaman geçirdi.