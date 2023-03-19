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Marmaris Çocuk Şenliği'nin 2. Gününde Gökyüzü Uçurtmalarla Renklendi

Yerel Haberler

Marmaris Çocuk Şenliği’nin ikinci gününde uçurtmalar, Saman İskelesi’nden gökyüzüne havalandı.

Marmaris Çocuk Şenliği'nin ikinci gününde uçurtmalar, Saman İskelesi'nden gökyüzüne havalandı.

Marmaris Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Marmaris Şubesi, Eğitim Sen Marmaris Temsilciliği, Veli-Der Marmaris Temsilciliği ve CHP Marmaris İlçe Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen 'Marmaris Çocuk Şenliği'nin ikinci gününde, aralarında deprem bölgesinden gelen çocukların da olduğu katılımcılar, halk plajında kurulan parkurlarda eğlenceli zaman geçirdi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: ANKA / Yerel

Marmaris Belediyesi Marmaris Çocuk Yerel Haberler

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