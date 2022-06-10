Marmaris Belediyesi merkeze uzak mahallerde yol çalışmalarını sürdürüyor - Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkezde olduğu gibi uzak mahallelerde de yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Müdürlük 2 ay içerisinde yaklaşık 4 bin metre uzunluğunda parke yol yaptı.

Marmaris Belediyesi'nin ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezinde İnönü, Yunus Nadi, Bağlıiçi ve Beldibi'nde prestij caddelerin yapımını tamamlayan Fen İşleri ekipleri Hisarönü, Turgut, Selimiye ve Bayır (Çiftlik) mahallerinde yol ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak yöre halkının ve ziyaretçilerin kullanımına açtı. Turizm sezonu öncesinde tamamlanan yollar mahalleleri konforlu bir görünüme kavuşturdu.

Hisarönü, Turgut, Selimiye ve Çiftlik'teki üst yapı düzenlemesi çerçevesinde toplamda 3 bin 770 metre uzunluğundaki yollarda 24 bin 255 metrekare genişliğinde beton parke yol yapıldı. Turgut ve Bayır'da bin 30, Hisörönü'nde bin 450 ve Selimiye'de bin 290 metre yol yapan ekiplerin diğer mahallelerdeki yapım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Konuyla ilgili konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'in sıkıntılı olan her noktasına neşter vuracağız, girilmedik cadde ve sokak bırakmayacağız demiştik. Gerek ilçe merkezi gerekse kırsalda bu çalışmalarımız sürüyor. Yeni yol açma, asfaltlama, üst yapı yenileme gibi faaliyetlerle Marmaris'i daha modern hale getirmek ve de vatandaşlarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel