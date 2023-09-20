Marmaris Belediyesi Tarafından Hazırlanan 'Marmaris'in Kahraman Gazileri' Adlı Belgesel Gösterime Sunuldu

Marmaris Belediyesi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle hazırlanan Marmaris'in Kahraman Gazileri adlı belgesel film, Armutalan Kültür Merkezi'nde gösterime sunuldu.

Marmaris Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Marmaris'te yaşayan Kıbrıs gazilerinin anılarını anlattığı " Marmaris'in Kahraman Gazileri" adlı belgesel hazırladı. Belgesel filmin özel gösterimi Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başsavcı Turgay Karabulut, Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, Jandarma İlçe Komutanı J. Yarbay Murat Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Serap Aksel, İlçe Milli Emlak Müdürümüz Sezai Suda, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan, Kıbrıs Gazileri, aileleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Gazilerin anılarını gelecek kuşaklara aktarmak ve kayıt altına almak amacıyla hazırlanan filmde Şevket Gökmen, Orhan Berberoğlu, İbrahim Çelikkaya, Macit Dağlı, Mehmet Kurt, İzzet Kaz, Öner Yalçın, Halis Deveci, Tamer Demirkesenler, İsmail Bölükbaşı, Işık Tanyu, Süleyman Mızrak, Hasan Zeki Gürünç, Mehmet Tokmak ve Azmi Özkan Kıbrıs Askeri Harekatı'nda yaşadıkları anılarını anlattı. 1 saat 15 dakikalık film sonunda duygusal anlar yaşanırken, gaziler ayakta alkışlandı.

SONSUZ MİNNET DUYUYORUZ

Belediye Başkanı Mehmet Oktay gazilerin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacaklarını ifade ederek "19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Marmaris'te yaşayan Kıbrıs Gazileri'nin anılarını ölümsüz kılacak çok özel bir belgesel filmi bugün, gazilerimiz, aileleri ve vatandaşlarımızla birlikte izledik. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek büyük mücadeleler veren vatanını, bayrağını canı pahasına koruyan, Kıbrıs Askeri Harekatı'nda canını siper eden gazilerimize tekrar minnetlerimi sunuyor, aileleriyle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyorum" şeklinde konuştu.