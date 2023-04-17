Marmaris Belediyesi'nin Mahalle İftarları Taşlıca'da Sona Erdi

Marmaris Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca ilçenin 13 farklı noktasında düzenlediği mahalle iftarları, Taşlıca Mahallesi'yle sona erdi.

Marmaris Belediyesi'nin merkeze uzak mahallelerde düzenlediği iftarlar, Taşlıca Mahallesi ile sona erdi. Çamlı Mahallesi ile başlayan iftar programı Çetibeli, Turgut, Selimiye, Osmaniye, Bayır, Hisarönü, Karaca, Orhaniye, Söğüt, Bozburun, Turunç, Yeşilbelde'nin ardından son olarak Marmaris'in merkeze en uzak mahallesi olan Taşlıca'da yapıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın ev sahipliği yaptığı iftara, Taşlıca Mahalle Muhtarı Emin Özçelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Oktay, Ramazan'ın dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek "Bu mübarek ayda vatandaşlarımızla aynı sofrada bir arada olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadık. Gönül soframızda bir araya gelerek ülkemizin birliği, beraberliği ve aydınlık yarınlarımız için dualar ettik. İftar davetimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.