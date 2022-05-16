Marmaris Maksim dere yatağında çalımalar sürüyor - Haberler

Çıldır Mahallesi'nde Maksim Deresi olarak bilinen derede Marmaris Belediyesi ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUSKİ ekipleriyle birlikte dere yataklarına yönelik geniş bir çalışma başlattı. MUSKİ'nin ekipman desteği verdiği çalışmada vinç yardımıyla dere içine indirilen bir kepçe ve özel aparatlı bir araç, yağışların azalmasıyla birlikte biriken yosun ve balçık gibi pislikleri temizledi. Öte yandan kış aylarında yağmur sularıyla sürüklenerek dere tabanında biriken kumlar da toplandı. Böylece denize ulaşamayan suyun oluşturduğu koku ve sivrisinek oluşumu engellenirken, derede yaşayan canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için denize ulaşmaları sağlandı.

Çalışmaların yapılan program dahilinde tüm derelerde devam edeceğini belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Temiz ve çevre sorunlarından arınmış bir Marmaris için personellerimiz görevinin başında. Dere yataklarında gerçekleştirdiğimiz çalışmayla hem kötü görüntünün hem de sivrisinek oluşumunun önüne geçiyoruz. Derelere atılan çöpleri de bertaraf ederek, denize ulaşmalarını engelliyoruz" şeklinde bilgi verdi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel