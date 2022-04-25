Marmaris Belediyesi'nden 23 Nisan Kutlamaları

MARMARİS, MUĞLA (ANKA) -

Marmaris Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Burunucu Macera Parkı'nda da bir dizi etkinlik düzenledi.

Marmaris Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Burunucu Macera Parkı'nda etkinlikler düzenledi. Girişlerin ve macera oyun gruplarının 23-24 Nisan 2022 tarihlerinde ücretsiz olduğu parkta bayram coşkusu herkesi sardı.

BAŞKAN OKTAY ÇOCUKLARIN NEŞESİNE ORTAK OLDU

Tırmanma duvarı, tranbolin, zipline, serbest atlayış, denge, koşu ve dağ bisikleti gibi aktiviteleri yapan çocukların eğlencesine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ortak oldu. Pazar günü Burunucu Macera Parkı'nı ziyaret eden Oktay, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

Çocuklarla özel ilgilenen Oktay, burada düzenlenen bir doğum günü kutlamasına da katıldı. Parkı gezerken doğum günü kutlamasına denk gelen Oktay, yeni yaşına giren Yamaç'ı tebrik ederek ömür boyu başarı ve mutluluklar diledi.

"ÇOCUKLARLA BİRLİKTE BİZİM DE SEVİNCİMİZ VE MUTLULUĞUMUZ ARTTI"

Oktay, Burunucu Macera Parkı'nın kutlamaların en özel adreslerinden biri olduğunu belirterek "Bayramlarımızı iki yıldır pandemi nedeniyle evlerimizde kutluyorduk. Bu yıl vatandaşlarımızla bayram dolayısıyla doyasıya keyifli, mutlu ve gururlu bir hafta sonu geçirdik. Çocuklarla birlikte bizim de sevincimiz ve mutluluğumuz arttı. Tüm bayramlarımızı aynı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz" dedi.