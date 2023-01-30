Marmaris Belediyesi Ekiplerinden Selin İzlerini Silmek İçin Yoğun Mesai

Marmaris'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle İçmeler'de meydana gelen selin ardından belediye ekipleri, hayatın normale dönmesi için yoğun mesai harcadı.

İlçede geçen cuma günü etkili olan sağanak yağış sonucunda İçmeler Mahallesi'nde su baskınları ve taşkınlar meydana geldi. Yağış süresince tüm ilçelerde teyakkuzda olan ekipler, selden etkilenen yurttaşlar için seferber oldu. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri selden etkilenen evleri ziyaret ederek, ihtiyaç ve talepleri not etti. Diğer ekipler ise evlerin temizlenmesi için gerekli desteği verdi.

Cadde, sokak ve sahilde fırtına ve yağmurla birlikte gelen atıkları temizleyen ekipler, hayatın normale dönmesi için çalışmalarına devam etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise fırtına nedeniyle zarar gören ve tehlike oluşturan noktalarda ağaç budama işlemlerini hafta sonu da sürdürdü. Yoğun yağış nedeniyle zarar gören yerlerde üstyapı çalışması ve yol onarımları gerçekleştirildi. İş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, kanal açma ve yol temizleme işlemlerini tamamladı.