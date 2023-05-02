Marmaris Belediyesi çalışanları dayanışma yemeğinde buluştu

Marmaris Belediyesi personeli 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kendileri için düzenlenen yemekte buluştu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Marmaris Belediyesi'nde çalışan tüm personel akşam yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık 800 kişinin katıldığı dayanışma yemeği Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın ev sahipliğinde başkan yardımcıları, birim amirleri ve meclis üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Başkan Oktay, emeğin en yüce değer olduğunu ifade ederek, "Bugün 1 Mayıs, işçinin ve emekçinin yani bu salondaki herkesin bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi. Oktay, "Göreve geldiğimiz günden itibaren her zaman sizlerin hakkını savunduk ve imkanlarımız ölçüsünde iyileştirmeye çalıştık. Ancak ülke ekonomisindeki olumsuz tablo herkes gibi sizleri de kötü yönde etkiliyor. Yakın bir zamanda sandığa gideceğiz ve değişim için oyumuzu kullanacağız. Bizler her zaman siz emekçilerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Gecede yapılan çekiliş sonucunda isimleri kurayla belirlenen personele de çeşitli hediyeler verildi. Ardından gençlerden oluşan Grup Physkos ve Elif Saffat sahne alarak geceye şarkılarıyla renk kattı. - MUĞLA