Bellerine bağladıkları halatlarla fidan diktiler

MUĞLA - Geçtiğimiz yaz yaşanan yangında 13 bin 650 hektar orman alanı yanan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeniden ağaçlandırma çalışmaları devam ederken belediye ekipleri de bellerine bağladıkları halatlarla, dik yamaçlarda AKUT üyeleriyle birlikte fidan dikti.

Marmaris'te geçtiğimiz yaz meydana gelen orman yangınında bitki örtüsünü kaybeden yerlerde aşırı yağışlar da seller ve toprak kaymalarına yol açmıştı. Marmaris - İçmeler yolu üzerinde meydana gelen erozyon sonucunda istinat duvarı çökmüş ve dik bir yamaç oluşmuştu. Marmaris Belediyesi bu yamaca AKUT ve Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Normal yollardan fidan dikiminin zor olduğu yaklaşık bin metrekarelik alana bellerine halat bağlayarak çıkan AKUT gönüllüleri 30 adet Japon soforası fidanı dikti.

Halatların bir ucunu üst kısımlardaki ağaçlara bağlayan ve aşağı sarkan iki AKUT gönüllüsü fidanların dikileceği alanları kazmalarla kazdı. Ardından fidanları diken gönüllüler kucaklarında taşıdıkları damacanalarla fidanlara can suyunu verdi. Akasya türü ağaçlardan olan Japon soforasının çok hızlı büyüdüğünü, kök yapısıyla toprağa sıkı sıkı tutunduğunu belirten belediye yetkilileri Temmuz - Ağustos'ta açan krem rengi çiçeklerin de arılar için polen deposu olduğunu ifade etti.

Yangın ardından da seller nedeniyle doğanın dokusunda kayıplar yaşandığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yanan alanları tekrar yeşillendirmek için elbirliğiyle çalışmalara devam ediyoruz. Bugün de AKUT ve Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ile birlikte heyelan meydana gelen alanda fidan dikimi yaptık. Kaybettiğimiz her ağacın yerine yenisi büyüyene kadar var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.