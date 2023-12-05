Marmaris Belediyesi 1,5 Ayda 17 Bin 584 Metre Sathi Kaplama Asfalt Yol Çalışması Yaptı

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 1,5 ayda 17 bin 584 metre sathi kaplama asfalt yol çalışması yaptı.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçmeler, Turunç Dereözü, Osmaniye ve Hisarönü Mahalleleri'nde sathi kaplama yol çalışması yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü'nün 1,5 ayda yaptığı çalışmalarda mahallelere 86 bin 686 metrekare sathi kaplama asfalt yol kazandırıldı. Hisarönü, Asparan Değirmenyanı Limanbaşı mevkilerinde, Osmaniye Hacıağaç, Sarnıç Kuyucak mevkilerinde İçmeler Limanı Aşıklar Tepesi arası Beldibi Atış Poligonu Yolu ve Turunç Dereözü mevkiinde yürütülen çalışmalar öncesinde şarampoller temizlenip gerekli görülen alanlarda yağmur suyu menfez ve büz çalışması yapıldı. İçmeler'de bin 50 metre, Turunç Dereözü'nde 2 bin 480 metre, Osmaniye'de 5 bin 300 metre, Hisarönü'nde ise 8 bin 754 metre olmak üzere toplamda 17 bin 584 metre yol yapıldı.