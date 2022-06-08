Marmaris Belediye Meclisi'nde Çevre Komisyonu Kuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris Belediye Meclisi'nde Çevre Komisyonu Kuruldu

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Marmaris Belediye Meclisi'nde Çevre Komisyonu Kuruldu

Marmaris Belediye Meclisi’nde, tüm meclis üyelerinin oybirliğiyle Çevre Araştırma Komisyonu kuruldu.

Marmaris Belediye Meclisi'nde, tüm meclis üyelerinin oybirliğiyle Çevre Araştırma Komisyonu kuruldu.

Marmaris Belediyesi Haziran Ayı Meclis toplantısı, Armutalan Kültür Merkezi'nde yapıldı. 6 maddenin görüşüldüğü toplantıda Çevre Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi. Meclis üyelerinin tamamının oyuyla kurulan komisyona, CHP'den Ali Kırlı, Fehmi Selçuk Evci, Cengiz Kaya, MHP'den Bestami Şinik ve AK Parti'den Ayşegül Mungan seçildi.

EKOLOJİK SORUNLAR VE ÖNLEMLER DEĞERLENDİRİLECEK

Çevre Araştırma Komisyonu'nun ilçedeki inşaatlar, yangın ve sellerin ardından doğada yaşanan tahribatla ilgili çalışmalarda bulunacağını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Meclis üyelerimizin uzlaşmasıyla ekolojik sorunlar, alınan önlemler, belediyemizin ve diğer kurumların yapması gereken çalışmalarla ilgili inceleme yapılması için bir çevre komisyonu kurduk. Kurulmasını sonuna kadar desteklediğimiz bu komisyonun yapacağı çalışmaların önümüzdeki sürece büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Şeffaf yönetim anlayışıyla halkımızdan ve meclisimizden hiçbir şeyi gizlemeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi Marmaris Belediyesi Araştırma Marmaris Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title