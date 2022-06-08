Marmaris Belediye Meclisi'nde Çevre Komisyonu Kuruldu - Haberler

Marmaris Belediye Meclisi'nde, tüm meclis üyelerinin oybirliğiyle Çevre Araştırma Komisyonu kuruldu.

Marmaris Belediyesi Haziran Ayı Meclis toplantısı, Armutalan Kültür Merkezi'nde yapıldı. 6 maddenin görüşüldüğü toplantıda Çevre Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi. Meclis üyelerinin tamamının oyuyla kurulan komisyona, CHP'den Ali Kırlı, Fehmi Selçuk Evci, Cengiz Kaya, MHP'den Bestami Şinik ve AK Parti'den Ayşegül Mungan seçildi.

EKOLOJİK SORUNLAR VE ÖNLEMLER DEĞERLENDİRİLECEK

Çevre Araştırma Komisyonu'nun ilçedeki inşaatlar, yangın ve sellerin ardından doğada yaşanan tahribatla ilgili çalışmalarda bulunacağını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Meclis üyelerimizin uzlaşmasıyla ekolojik sorunlar, alınan önlemler, belediyemizin ve diğer kurumların yapması gereken çalışmalarla ilgili inceleme yapılması için bir çevre komisyonu kurduk. Kurulmasını sonuna kadar desteklediğimiz bu komisyonun yapacağı çalışmaların önümüzdeki sürece büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Şeffaf yönetim anlayışıyla halkımızdan ve meclisimizden hiçbir şeyi gizlemeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel