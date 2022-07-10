Başkan Oktay, bayramın ikinci gününde de sahalarda

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bayram ziyaretlerine devam ediyor. Oktay, bayramın ikinci gününde merkeze uzak mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaşla bir araya gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bayramı da halka birlikte kutluyor. Arife gününden itibaren esnaf, kıraathane, dernek ziyaretleri gerçekleştiren Oktay bayramın ikinci gününü ise merkeze uzak mahallelere ayırdı. Turunç, Bayır, Taşlıca, Söğüt, Bozburun, Selimiye, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü'nü ziyaret eden Başkan Oktay'a CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, meclis üyeleri de eşlik etti.

Gittiği her yerde ilgiyle karşılanan Oktay, köy kıraathanelerinde vatandaşlarla oturarak sohbet etti. Söğüt'te Söğüt Köyü Derneği tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma etkinliğine de katılan Oktay burada yaptığı konuşmada "Neşeyle geçireceğimiz, hep beraber güleceğimiz, sevinçleri paylaşacağımız nice bayramlar diliyorum" diye konuştu. Bozburun, Selimiye ve Hisarönü'nde gibi turistik mahallelerde mahalle sakinleri ve esnafın yanı sıra tatil için gelen vatandaşlarla da görüşen Oktay, iyi tatiller dileğinde bulundu.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yaşandığı en özel günler olduğunu belirten Oktay, "Bayramda halkımızla buluşmanın, birlik ve beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Esnafımızı, mahalle sakinlerimizi ve misafirlerimizi ziyaret ederek hem bayramlarını kutluyor hem de sohbet ediyoruz. Bayramı tam da olması gerektiği gibi birlik ve beraberlik içinde ağız tadıyla kutluyoruz. Bizi konuk eden halkımıza teşekkürlerimi sunuyor, hep birlikte daha nice güzel bayramlar diliyorum" diye konuştu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel