Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan 19 Mayıs Kutlamalarına Davet

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “İlk adımından bugüne daima O'nun izindeyiz” dedi. Başkan Oktay, kutlamalar kapsamında yarın düzenlenecek fener alayı ve Berkay konserine de tüm vatandaşları davet etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İlk adımından bugüne daima O'nun izindeyiz" dedi. Başkan Oktay, kutlamalar kapsamında yarın düzenlenecek fener alayı ve Berkay konserine de tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Oktay, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 104. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Oktay'ın mesajı, şöyle:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı kurtuluş mücadelesinin ilk adımından bugüne daima O'nun izindeyiz. Öngörüsü ve dehasıyla bizi her daim kendine hayran bırakan Ata'mız milli egemenlik ışığını ancak ve ancak gençlerin geleceğe taşıyacağına inanarak 'Tüm ümidim gençliktedir' demiştir. Bu yolda gençlerimize destek olmak, geleceğe güven içinde bakabilmelerini sağlamak da bizlerin en önemli görevidir. Mücadelemiz hak, hukuk ve adalet zemininde inşa edilecek aydınlık günler içindir.

Birbirinden güzel etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku içinde kutlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı 19 Mayıs'ın gururunu ve coşkusunu yaşamak üzere etkinliklerimize davet ediyorum. Her milli bayramda olduğu gibi bu 19 Mayıs'ı da coşkuyla kutlayacağız. '7'den 70'e Cumhuriyet'imizin 100. yılına doğru' sloganıyla gerçekleştireceğimiz etkinlikler Marmarislilere bayram coşkusu yaşatacak. Tüm halkımızı bekliyoruz."

SAHNEDE BERKAY OLACAK

Kutlamalar, yarın sabah saatlerinde düzenlenecek resmi tören ile başlayacak. Saat 09.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından 10.30'da Şehir Stadı'nda resmi tören düzenlenecek. Saat 20.00 itibarıyla Aybüke Albere Atatürk Meydanı'nda dinleyicilerle buluşacak. Saat 20.30'da ise fener alayı düzenlenecek. Ketenci Otel önünden ellerinde bayrak ve meşalelerle hareket edecek kortej, Atatürk Meydanı'nda sona erecek. Fener alayı sonrası katılımcıları Atatürk Meydanı'nda kurulan dev sahnede Türk Pop Müziği'nin sevilen sesi Berkay bekleyecek.