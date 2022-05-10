Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü ile Bear Sailing Yelken Takımını Yolcu Etti

MARMARİS, MUĞLA (ANKA) - Tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' sloganıyla Artvin'in Hopa ilçesinden Hatay'a gitmek için yola çıkan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile Bear Sailing Yelken Takımı, Marmaris'e de uğradı. Ekip, Hopa'dan yanan ormanlara dikilmesi için kendilerine emanet edilen çam kozalakları ve tohumları Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teslim etti.

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçilen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile Bear Sailing Yelken Takımı, minimum karbon ayak izi hedefiyle Hopa'dan 'Gelecek için Yelken Açıyoruz' yolculuğu başlattı. 22 Nisan'da başlayan ve motor kullanılmadan yalnızca yelkenle düzenlenen tur kapsamında yelkenli, dün Marmaris'e ulaştı. Yelkenliyi, Atatürk Meydanı'nda Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Marmarisli yurttaşlar halk oyunları eşliğinde karşıladı.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE BÖYLE BİR YOLCULUK GERÇEKTEN FARKINDALIK YARATACAK BİR ÇALIŞMA"

İklim krizine dikkat çekmek için Hopa'dan yola çıktıktan sonra İstanbul, Çanakkale ve Çeşme'nin ardından Marmaris'te mola veren yelkenliden ilk olarak Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ardından diğer ekip üyeleri indi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Utku Gümrükçü ve mürettebatı 'hoş geldiniz' diyerek çiçeklerle karşıladı. Hopa'dan getirilen kozalak ve tohumları teslim alan Oktay, "Böyle bir çalışmaya imza attıkları için Çiğli Belediye Başkanımız, sevgili dostum Utku Gümrükçü'ye çok teşekkür ediyorum. Hakikaten zor bir işi yapıyorlar. Sadece yenilenebilir enerji kaynakları ile böyle bir yolculuk gerçekten farkındalık yaratacak bir çalışma" dedi.

"MARMARİSİMİZİN TEKRAR O ESKİ GÜZEL YEŞİL GÜNLERİNE DAHA HIZLI ULAŞMASI İÇİN ONLAR DA BU ÇORBAYA TOZLARINI ATIYORLAR"

Marmaris'te geçtiğimiz yaz meydana gelen orman yangınlarında Çiğli Belediyesi'nin büyük desteğini gördüklerini söyleyen Oktay, "Şimdi bu yanan yerlerde telafi için de Hopa'dan bu çam kozalaklarını, tohumlarını getirdiler. Marmarisimizin tekrar o eski güzel yeşil günlerine daha hızlı ulaşması için onlar da bu çorbaya tozlarını atıyorlar. Bu çok anlamlı… Ben tekrar kendilerine çok çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"AMACIMIZ İKLİM KRİZİ, KÜRESEL ISINMA VE SU KRİZİNE DİKKAT ÇEKMEK"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise yelkenlinin 17 gündür denizde olduğunu belirterek "Türkiye'nin üç tarafını rüzgar ve güneş enerjisini kullanarak geçiyorlar. Amacımız iklim krizi, küresel ısınma ve su krizine dikkat çekmek. Marmaris'in geçen yıl etkilendiği orman yangını başta olmak üzere seller, yağış rejiminin değişmesinden kaynaklı büyük dolular gibi felaketlerini de sebep olan küresel iklim değişikliğine karşı mücadele çağrısı olarak başlattığımız bir çalışmadır bu. Öte yandan Marmaris'in yaralarına bir nebze de olsa sarmak için Hopa'dan getirdiğimiz kozalakları ve bin tane tohumu belediye başkanımıza armağan ettik. Bundan sonra da çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecek" dedi.

Törenin ardından yelkenli, Hatay'a doğru tekrar yola çıktı.