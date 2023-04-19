Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Anteplilerin İftar Sofrasına Konuk Oldu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Gaziantepliler Dayanışma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Marmaris Gaziantepliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ökkeş Hakan Şener'in ev sahipliğindeki iftar yemeğinde Antepli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Oktay'a, Belediye Meclis üyesi Cengiz Kaya ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı eşlik etti. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çeken Oktay, "Bizler de iftar sofralarında bir araya gelerek Ramazan'ın manevi hazzını yaşıyoruz. Davetiniz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyor, hayırları vesile olmasını diliyorum" dedi.