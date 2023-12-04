Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 2024 yerel seçimleri için aday adaylığı başvurusunda bulundu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2024 yerel seçimleri için belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu. Dosyasını CHP İlçe Başkanlığı'na teslim eden Başkan Oktay 'Marmaris için ilk günkü heyecanımızda yola devam ediyoruz' dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2024 yerel seçimleri için belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu. Dosyasını CHP İlçe Başkanlığı'na teslim eden Başkan Oktay "Marmaris için ilk günkü heyecanımızda yola devam ediyoruz" dedi.

2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı yarışında ipi göğüsleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için ikinci kez Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adaylığını açıkladı. Saat 11.00'da ilçe binası giderek aday adaylığı başvuru dosyasını İlçe Başkanı Ömer Bozdemir'e teslim eden Başkan Oktay'ı başkan yardımcıları, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar yalnız bırakmadı. Başvuruda konuşan Başkan Oktay, "5 yıl boyunca Marmaris'te kimseyi ötekileştirmeden Belediye Başkanlığı görevimi yürüttüm. Önümüzdeki süreçte de yine aynı ilkelerde halkımıza hizmet etmek için tekrar aday adaylığımı açıklıyorum" dedi.

"Uzun süre ekip arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda bir dönem daha Marmaris Belediye Başkanlığına devam etme kararını aldık" diyen Başkan Mehmet Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün de resmi olarak partimizin takvimi içerisinde başvurumuzu gerçekleştiriyoruz. 5 yıl önceye dönersek aday gösterilmediği için başka bir partiden aday olan bir yapı ve iktidarın adayına karşı kazanarak yönetime geldik. CHP bayrağını Marmaris'te indirmedik dalgalandırmaya devam ettik. Örgüt anlamında da baktığımızda bugün içimizden bir arkadaşımızı il başkanlığına taşıyacak kadar güçlüyüz. İstikrarlı bir şekilde çalışarak, ayaklarımız yere basarak bunları başardık. 4 buçuk yılı aşkın süredir görevdeyiz. Baktığımızda birçok olumsuzlukla karşılaştık. Pandemi, yangınlar, seller, kar, dolu, İzmir depreminden de bakıldığında etkilendik, hizmet binamızı boşaltmak durumunda kaldık. Yeni hizmet binamızı da en kısa sürede hizmete açacağız."

"Hedefimiz Marmaris'i marka bir kent haline getirmek" diyen Başkan Mehmet Oktay, "En büyük vaadimiz kente huzuru, uyumu ve barışı getirmekti. Bunu da büyük oranda başardık. Gerek STK'lar gerekse kamu kurumlarıyla herkesle iletişim halindeyiz. Hedefimiz kenti hak ettiği noktaya taşımak. Bilimde, sanatta ve sporda Marmaris'i gerçek anlamda bir marka kent haline getirmek. Marmaris'in önü çok açık. Devam eden birçok projemiz var. Yeni projelerimiz de yolda. Elimizdeki planlara göre ilerlemek durumundayız. Birçok planımız yapım aşamasına geldi. Kendimize güveniyoruz. Ekibimdeki herkesin kişisel değil kent menfaatine çalışmaları artarak devam edecek" diye konuştu.