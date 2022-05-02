Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Marmarislilerle Bayramlaştı

MARMARİS, MUĞLA (ANKA) - Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, arife günü ve bayramı vatandaşlarla iç içe geçirdi. İlçe merkezinde esnaf ve huzurevi ziyaretinde bulunan Oktay, uzak mahallelerdeki vatandaşlarla da bir araya geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, arife günü, Marmaris'in en işlek noktalarından biri olan Sevgi Yolu'nda esnaf ziyaret etti. Caddenin iki tarafındaki dükkanları tek tek gezen Oktay, esnafa ve alışveriş için gelen vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi.

" Marmaris'imiz için çok güzel bir yaz olacak" diyen Oktay, sezonun yeni başlamasına rağmen Marmaris'e çok sayıda turist geldiğine dikkat çekti.

BAYRAMDA İLK ADRESİ HUZUREVİ OLDU

Başkan Oktay, Ramazan Bayramı kutlamalarına ise huzurevinden başladı. Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde ikamet eden yaşlılarla bayram kahvaltısı yapan Oktay, onların bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Oktay, sağlık dolu günler diledi.

Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla Marmaris'in vefat etmiş belediye başkanların mezarlarını da ziyaret etti. Merhum başkanların mezarında dua okuyan Oktay, onların Marmaris'e yaptığı hizmetlerin asla unutulmayacağını söyledi. Oktay, ilçe protokolünün katıldığı resmi bayramlaşma töreninden sonra otogarı ziyaret ederek buradaki esnafın bayramını kutladı.

UZAK MAHALLELERE ZİYARET

Bayram ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Mehmet Oktay, uzak mahallerdeki vatandaşlarla da bir araya geldi. Oktay, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve CHP'li meclis üyeleriyle birlikte Hisarönü ve Turgut mahallelerinde yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret etti. Ayrıca köy kahvehanelerine uğrayarak vatandaşlarla da bayramlaştı.

"BAYRAMI HALKIMIZLA YAN YANA, ONLARLA İÇ İÇE GEÇİRMENİN MUTLULUĞU İÇİNDEYİZ"

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı günler olduğunu söyleyen Başkan Oktay, "Pandemi nedeniyle iki yıldır kutlama yapamıyorduk. Bu yıl bayramı halkımızla yan yana, onlarla iç içe geçirmenin mutluluğu içindeyiz. En büyük temennimiz, hep birlikte nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar geçirmek. Tüm halkımıza bir kez daha mutlu bayramlar diliyorum" dedi.