Marmaris Baharı Yağmurla Uğurladı

Marmaris Baharı Yağmurla Uğurladı
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Marmaris, bahar mevsiminin son gününü sağanak yağışla geçirirken, turistler yağmura rağmen şemsiye ve yağmurluklarla ilçeyi gezdi. Bazı bölgelerde maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, yetkililer ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Marmaris baharı yağmurla uğurluyor

MUĞLA - Dünyanın ve Türkiye'nin gözde turizm kentlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesi, bahar mevsiminin son gününü sağanak yağışla geçirdi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, ilçe sabaha yağmurla uyandı.

Marmaris'te tatil yapan turistler, şemsiye ve yağmurluklarla sokağa çıkarak kapalı çarşı, yat limanı gibi gözde noktaları gezip alışveriş yaptı. Yağışlı havayı fırsata çeviren turistler, Marmaris'in bahar mevsiminin son gününde ilçeyi gezme fırsatı yakaladı. Gün boyu etkili olan sağanak, bazı bölgelerde maddi hasarlı trafik kazalarına yol açtı. Ancak yetkililer, ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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