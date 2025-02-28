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Marmaris Arama Kurtarma Ekibi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Kolileri Hazırladı

Marmaris Arama Kurtarma Ekibi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Kolileri Hazırladı
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Marmaris Arama Kurtarma Ekibi (MAKE), afet anlarındaki yardımlarının yanı sıra Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri hazırladı. Dernek başkanı Nafiye Aydın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini vurguladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Arama Kurtarma Ekibi (MAKE), yalnızca afet anlarında değil, ihtiyaç sahiplerine destek konusunda da duyarlılığını sürdürüyor.

Yangın, sel ve deprem gibi felaketlerde sık sık sahada gördüğümüz MAKE Derneği yönetim üyeleri, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırladı.

Dernek üyeleri, kendi aralarında topladıkları paralarla oluşturdukları yardım paketlerini, Marmaris'teki muhtarlar ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için teslim etti.

MAKE Dernek Başkanı Nafiye Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "O kadar kötü zamanlardan geçtik ki insan olarak paylaşmanın ve zorda kalanın yanında olmanın önemini çok iyi anladık. Rahmetli annem, çevremizde ihtiyaç sahibi varsa onlara her türlü yardımı yapmamızı öğütlerdi. Ondan kalan mirasın bir kısmını ilçemize bağışlamak istedim. Bazı arkadaşlarımın da desteğiyle bu yardım hareketini gerçekleştirdik" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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