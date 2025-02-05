İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı

Marmaris Arama Kurtarma Ekibi, Depremin İkinci Yıldönümünde Gaziantep'e Gitti

Marmaris Arama Kurtarma Ekibi, Depremin İkinci Yıldönümünde Gaziantep'e Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde, Marmaris Arama Kurtarma Ekibi, afetin yaşandığı bölgeye snahip oldukları bağları güçlendirmek amacıyla yola çıktı. Ekibin başkanı Nafiye Aydın, depremzedelerle iletişimde kalmaya devam ettiklerini vurgulayarak, 'Unutmayacağız' sözlerinin arkasında duracaklarını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyerek on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, Marmaris Arama Kurtarma Ekibi (MAKE) afetin yaşandığı bölgeye doğru yola çıktı. Deprem felaketinin hemen ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinden bölgeye giden ekip, bu kez "Unutmadık" diyerek, yanlarında hediyelerle birlikte bin 125 kilometrelik yolculuğa başladı.

Deprem felaketinin ardından AFAD koordinesinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev alan Marmaris Arama Kurtarma Ekibi (MAKE), haftalar boyunca enkaz altında kalan canları kurtarmak için çalışmıştı. Depremin ikinci yıl dönümünde ise MAKE, hayatlarına dokundukları insanları yeniden görmek için 10 kişilik bir ekiple bölgeye hareket ettiler.

"Hala o günkü gibi içimiz buruk"

İslahiye'de arama kurtarma yaptıkları sürede gönül bağı kurdukları ve hala iletişimde oldukları depremzedeleri de ziyaret edeceklerini belirten MAKE Dernek Başkanı Nafiye Aydın, "6 Şubat depreminin ardından Gaziantep İslahiye'ye giden ilk ekiplerden biri olarak biz de oradaydık. O günden bu yana depremzede vatandaşlarımızla görüşmeye devam ediyoruz, hala iş birliği içindeyiz. Bu kez onların daveti üzerine tekrar yola çıktık. Ama buruk bir sevinç içindeyiz. O gün gördüğümüz manzaraları unutamıyoruz ve benzer bir acıyla karşılaşmaktan endişeliyiz. Ancak 6 Şubat'ta onların yanında olmak, ekibimizle yardımlarımızı ulaştırmak bizim için çok kıymetli" dedi.

"İki yıl önce kurtardığımız kardeşimizi görmeye gidiyoruz"

Deprem sırasında üniversite öğrencisi olan ve ilk giden ekipte yer alan Naz Gemici de yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: "İki yıl önce öğrenciydim, MAKE ile iletişime geçtik ve Nafiye ablanın desteğiyle bölgeye gittik. 15 gün boyunca orada kaldık ve çok acı tecrübeler yaşadık. İslahiye'de bir kardeşimizi enkaz altından kurtardık. Onu görmek için de gidiyoruz, onunla bağımız hiç kopmadı. Geçen yıl gitmek istedik ama nasip olmadı. Bu sene yeniden orada olmak ve onların nasıl olduklarını görmek istiyoruz."

"Unutmayacağız diye söz verdik"

MAKE'den Berke Boyraz ise afetin ilk günlerinde verdikleri sözü hatırlatarak, "Biz bir söz vermiştik; unutmayacağız demiştik. Bugün de sözümüzü tutuyoruz. Bölgeye kolilerle yardımlar götürüyoruz, maddi destek sağlayacağız ve çocuklar için oyuncaklar dağıtacağız" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş
img

Hapishane basan isyancılar, yüzlerce kadına tecavüz edip diri diri yaktı
img

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.