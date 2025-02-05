Marmaris Arama Kurtarma Ekibi, Depremin İkinci Yıldönümünde Gaziantep'e Gitti

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyerek on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, Marmaris Arama Kurtarma Ekibi (MAKE) afetin yaşandığı bölgeye doğru yola çıktı. Deprem felaketinin hemen ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinden bölgeye giden ekip, bu kez "Unutmadık" diyerek, yanlarında hediyelerle birlikte bin 125 kilometrelik yolculuğa başladı.

Deprem felaketinin ardından AFAD koordinesinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev alan Marmaris Arama Kurtarma Ekibi (MAKE), haftalar boyunca enkaz altında kalan canları kurtarmak için çalışmıştı. Depremin ikinci yıl dönümünde ise MAKE, hayatlarına dokundukları insanları yeniden görmek için 10 kişilik bir ekiple bölgeye hareket ettiler.

"Hala o günkü gibi içimiz buruk"

İslahiye'de arama kurtarma yaptıkları sürede gönül bağı kurdukları ve hala iletişimde oldukları depremzedeleri de ziyaret edeceklerini belirten MAKE Dernek Başkanı Nafiye Aydın, "6 Şubat depreminin ardından Gaziantep İslahiye'ye giden ilk ekiplerden biri olarak biz de oradaydık. O günden bu yana depremzede vatandaşlarımızla görüşmeye devam ediyoruz, hala iş birliği içindeyiz. Bu kez onların daveti üzerine tekrar yola çıktık. Ama buruk bir sevinç içindeyiz. O gün gördüğümüz manzaraları unutamıyoruz ve benzer bir acıyla karşılaşmaktan endişeliyiz. Ancak 6 Şubat'ta onların yanında olmak, ekibimizle yardımlarımızı ulaştırmak bizim için çok kıymetli" dedi.

"İki yıl önce kurtardığımız kardeşimizi görmeye gidiyoruz"

Deprem sırasında üniversite öğrencisi olan ve ilk giden ekipte yer alan Naz Gemici de yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: "İki yıl önce öğrenciydim, MAKE ile iletişime geçtik ve Nafiye ablanın desteğiyle bölgeye gittik. 15 gün boyunca orada kaldık ve çok acı tecrübeler yaşadık. İslahiye'de bir kardeşimizi enkaz altından kurtardık. Onu görmek için de gidiyoruz, onunla bağımız hiç kopmadı. Geçen yıl gitmek istedik ama nasip olmadı. Bu sene yeniden orada olmak ve onların nasıl olduklarını görmek istiyoruz."

"Unutmayacağız diye söz verdik"

MAKE'den Berke Boyraz ise afetin ilk günlerinde verdikleri sözü hatırlatarak, "Biz bir söz vermiştik; unutmayacağız demiştik. Bugün de sözümüzü tutuyoruz. Bölgeye kolilerle yardımlar götürüyoruz, maddi destek sağlayacağız ve çocuklar için oyuncaklar dağıtacağız" diye konuştu. - MUĞLA