Marmaris 2. Kitap Günleri Başladı

İlki geçen yıl okurlarla buluşan Marmaris Kitap Günleri'nin ikincisi, dün Saman İskelesi'nde başladı. Etkinliğin açılış kurdelesini, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris'te yaşayan yazarlarla birlikte kesti. 10 Temmuz'a kadar devam edecek etkinliğe bu yıl, 18 yazar ve 50 yayınevi katılıyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Saman İskelesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışını, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptı. Bu yılki açılışa, Marmaris'te yaşayan yazarlar da katıldı. Mehmet Oktay ve konuklar açılış kurdelesini kestikten sonra stantları gezdi. Yazar Ahmet Hür, bir kitabını imzalayarak Oktay'a armağan etti.

Etkinlik kapsamında yerel yazarlar da kitaplarını okuyucuları için imzalayacak. İmza günleri ve söyleşiler, 24 Haziran Cuma günü Timur Soykan ile başlayacak. Etkinlikte; Barış Yarkadaş, Ersin Eroğlu, Caner Taşpınar, Şükrü Erbaş, Saygı Öztürk, Emrah Doğru, Ahmet Yavuz, Erhan Merdanoğulları, Yusuf Samet Çakır, Ali Mahir Başarır, Hilal Kahraman, Nasuh Mahruki, Sunay Akın, Ayten Ocak Kalınsaz, Neslişah Çetinkaya, Nurgül Kumbaroğlu ve Birsen Ekim Özen kitaplarını okurları için imzalarken, söyleşiler de düzenlenecek.

Sevdikleri yazarları yakından tanıma ve söyleşisine katılma fırsatı yakalayacak okurlar, kitap evlerinin stantlarından indirimli kitap satın alma olanağı da bulacak. Kitap günleri, Kurban bayramının 2. günü sona erecek.

ANKA / Yerel